Firma aus Winnenden: Von Rio bis Schwäbisch Hall – warum Kärcher 124 Monumente kostenlos reinigte

Kärcher aus Winnenden reinigt die berühmte Jesus-Statue in Rio kostenlos. Warum das Unternehmen solche Aktionen durchführt und welche Monumente noch gereinigt wurden.
Die gelben Reinigungsgeräte der Firma Kärcher aus Winnenden genießen weltweit einen guten Ruf. Aber immer wieder macht das Unternehmen auch auf andere Weise von sich reden – und zwar mit aufwendigen Reinigungsaktionen an Monumenten und anderen historischen Bauwerken. Jüngst ist es wieder geschehen: Kärcher-Mitarbeiter befreiten die Statue Cristo Redentor (“Christus der Erlöser“) in Rio de Janeiro von Schmutz und Ablagerungen.