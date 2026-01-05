Firma aus Winnenden: Von Rio bis Schwäbisch Hall – warum Kärcher 124 Monumente kostenlos reinigte

Kärcher aus Winnenden reinigt die berühmte Jesus-Statue in Rio kostenlos. Warum das Unternehmen solche Aktionen durchführt und welche Monumente noch gereinigt wurden.

Die gelben Reinigungsgeräte der Firma Kärcher aus Winnenden genießen weltweit einen guten Ruf. Aber immer wieder macht das Unternehmen auch auf andere Weise von sich reden – und zwar mit aufwendigen Reinigungsaktionen an Monumenten und anderen historischen Bauwerken. Jüngst ist es wieder geschehen: Kärcher-Mitarbeiter befreiten die Statue Cristo Redentor (“Christus der Erlöser“) in Rio de Janeiro von Schmutz und Ablagerungen.

Die Jesus-Statue ist das Wahrzeichen der brasilianischen Stadt und steht auf einem Hügel oberhalb der Metropole. Sie hat riesige Abmessungen: Die Gesamthöhe beträgt 30 Meter, der rund acht Meter hohe Sockel ist dabei nicht eingerechnet. Allein das Haupt der Statue misst vier Meter und bringt 40 Tonnen auf die Waage.

Die Reinigungsaktionen sind werbewirksamer Denkmalschutz

Mit dem kostenlosen Putzen solcher Kolosse hat die Winnender Firma einige Erfahrung. Seit den 1980er Jahren betreibt Kärcher das sogenannte Kultursponsoring. Natürlich dienen diese Aktionen nicht nur dem selbstlosen Beitrag zum Erhalt von teils jahrhundertealten Kulturgütern: Für das Unternehmen ist es auch eine willkommene Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit seiner Produkte zu bewerben.

Die Reinigung der Statue in Rio schloss das Jahr 2025 ab, in dem das Unternehmen sein 90-jähriges Bestehen feierte. Das Ziel, innerhalb dieses Jahres 90 markante Bauwerke zu reinigen, hat Kärcher indes weit übertroffen. Hartmut Jenner, der Vorstandsvorsitzende von Kärcher, zeigte sich stolz über das Engagement seiner Teams, die im Jubiläumsjahr insgesamt 124 Monumente und öffentliche Einrichtungen reinigten.

Mit Hochdruck das Heidelberger Schloss gereinigt

Das Heidelberger Schloss ist weltweit bekannt. Foto: Kärcher

Auch das Heidelberger Schloss, eine der berühmtesten Schlossruinen Deutschlands, zog im Jubiläumsjahr die Aufmerksamkeit von Kärcher auf sich. Acht Mitarbeiter reinigten eine Woche lang die Böden im Englischen Bau und im Apothekerturm. Zum Einsatz kamen Heißwasser-Hochdruckreiniger in der schonenden Dampfstufe, die mit einem geringen Aufpralldruck von nur 0,5 bis 1 bar arbeiten. „Gelöst wurde der Schmutz dabei hauptsächlich durch die hohe Temperatur des Dampfes, die auf der Steinoberfläche ungefähr 95 Grad Celsius beträgt“, hieß es von Kärcher.

Kärcher reinigt Gefallenen-Denkmal in New York

Bronx Victory Memorial in New York (2025): Das 23 Meter hohe Denkmal, das an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs erinnert, war über die Jahre von Algen, Moosen und Flechten gezeichnet. Das Denkmal besteht aus einer 23 Meter hohen Kalksteinsäule, auf der eine 5,5 Meter hohe vergoldete Bronzestatue der „Lady of Victory” thront.

Ein Wahrzeichen von Schwäbisch Hall in neuem Glanz

Die 53 Stufen der Freitreppe vor der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall dienen seit hundert Jahren als Bühne für die Freilichtspiele. Kärcher-Mitarbeiter befreiten die Treppe mit Heißwasser-Hochdruckreinigern in einer sanften Dampfstufe von Algen, Moosen, Flechten und Kaugummiresten.

Weltweit gab es 124 Putz-Aktionen, hier an der Elfenbeinküste. Foto: Kärcher

Kultursponsoring: Kärcher reinigt weltweit Monumente und Einrichtungen

Weitere Aktionen im Jubiläumsjahr: Zusätzlich zu den genannten Projekten engagierte sich Kärcher 2025 weltweit für die Reinigung von historischen Statuen in Kasachstan, dem Bellini Hill Park in Yokohama, dem Luna Park in Sydney und dem Europapark Rust. Auch Müllsammelaktionen in Südafrika und Belgien sowie die Reinigung sozialer Einrichtungen gehörten zum Jubiläumsprogramm.

Trotz der Vielzahl bereits realisierter Projekte gibt es noch Wünsche. So sprach der Kärcher-Chef Hartmut Jenner schon 2017 von seinem Traum, eines Tages das Taj Mahal in Indien zu reinigen. Für die kommenden Jahre dürften Kärcher die Monumente also nicht ausgehen.