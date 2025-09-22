Firma aus Winnenden: Kärcher reinigt Wahrzeichen von Schwäbisch Hall

Immer wieder erregt die Winnender Firma mit aufwendigen Reinigungsaktionen historischer Gebäude Aufsehen. Jetzt erstrahlt ein weiteres Bauwerk in der Region in neuem Glanz.
Die Große Treppe vor der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall hat 53 Stufen, sie ist acht Meter hoch und fast 50 Meter breit – und wohl eine der außergewöhnlichsten Bühnen der Welt. Seit fast hundert Jahren werden auf den Stufen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall gespielt. Und nun erstrahlt sie in frischem Glanz – dank der Firma Kärcher.