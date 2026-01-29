Firma aus Winnenden: „Haben uns wacker geschlagen“ – Kärcher macht mehr Umsatz, aber weniger Gewinn

Etwas mehr Umsatz, aber auch etwas weniger Gewinn. 2025 hat Kärcher vor Herausforderungen gestellt. Womit rechnet der Chef des Unternehmens in diesem Jahr?
Der schwäbische Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher hat im vergangenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben trotz Gegenwind seinen Umsatz minimal gesteigert. „Wir haben uns wacker geschlagen“, sagte Kärcher-Chef Hartmut Jenner der Deutschen Presse-Agentur. Der Umsatz des Unternehmens aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sei 2025 um 1,1 Prozent auf 3,483 Milliarden Euro gestiegen.