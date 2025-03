Firma aus Uhingen: Ende von Allgaier besiegelt

Göppingen So geht es bei der Allgaier Prozess-Technik weiter

Die verkaufte Allgaier Prozess-Technik versucht sich vom insolventen Autozulieferer abzugrenzen. Der Neustart sei geglückt, sagt der Geschäftsführer Reinhard Scholz und kündigt Investitionen am Stammsitz in Uhingen an.