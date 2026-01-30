Fire: Sarah Engels stellt ihren ESC-Song vor

Sarah Engels hat ihren Song für den deutschen ESC-Vorentscheid vorgestellt. "Fire" heißt der Pop-Track, mit dem die Sängerin ins Rennen geht. Der Song handelt von Lügnern, Rache, Befreiung und Selbstermächtigung.

Sarah Engels (33) hat die Karten auf den Tisch gelegt: Mit "Fire" will die Sängerin beim deutschen ESC-Vorentscheid punkten. Der Track ist ein energiegeladener Pop-Song mit leichtem Shakira-Einschlag im Refrain. Textlich geht es um eine Frau, die sich aus einer belastenden Beziehung befreit und neues Selbstbewusstsein findet.

Für Engels ist der Wettbewerb nach eigener Aussage eine Gelegenheit, ihre Botschaft einem größeren Publikum zu präsentieren. "Am ESC teilzunehmen, bedeutet für mich, meine Empowerment-Botschaft, die tief aus meinem Herzen kommt, zu teilen und mit meiner Musik Mut, Zusammenhalt, Kraft und den Glauben an sich selbst zu vermitteln", so die Sängerin.

Karriere zwischen Charts, TV und Musical

"Fire" passt zur Neuausrichtung, die Engels mit ihrem im August 2025 erschienenen Album eingeschlagen hat. "Strong Girls Club" enthält erstmals auch englischsprachige Titel. Die 33-Jährige verarbeitet darin nach eigenen Angaben persönliche Erfahrungen mit Selbstzweifeln. Parallel zur Musik hat sie eine Stiftung namens "Starke Mädchen" gegründet.

Bekannt wurde Engels 2011 durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar". Ihre Finalsingle "Call My Name" erreichte Platz zwei der Charts. Mit dem Album "Zurück zu mir" schlug sie 2018 einen persönlicheren Kurs ein. Seitdem hat sie sich in verschiedenen TV-Formaten gezeigt: zweiter Platz bei "Let's Dance", Siege bei "The Masked Singer", "Das große Promibacken" und "Dancing on Ice". Zuletzt spielte sie außerdem die Hauptrolle der Satine im Kölner Musical "Moulin Rouge".

Das ist Engels Konkurrenz

Beim deutschen ESC-Vorentscheid 2026, betitelt als "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026", muss sich Engels gegen acht Teilnehmende durchsetzen: Malou Lovis, Dreamboys The Band, wavvyboi, Ragazzki, BELA, Laura Nahr, Molly Sue sowie Myle. Die Show findet am 28. Februar 2026 um 20:15 Uhr live im Ersten aus Berlin-Adlershof statt, moderiert von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Der Gewinner oder die Gewinnerin qualifiziert sich für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien.