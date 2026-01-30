Fire: Sarah Engels stellt ihren ESC-Song vor

Sarah Engels hat ihren Song für den deutschen ESC-Vorentscheid vorgestellt. "Fire" heißt der Pop-Track, mit dem die Sängerin ins Rennen geht. Der Song handelt von Lügnern, Rache, Befreiung und Selbstermächtigung.
Sarah Engels (33) hat die Karten auf den Tisch gelegt: Mit "Fire" will die Sängerin beim deutschen ESC-Vorentscheid punkten. Der Track ist ein energiegeladener Pop-Song mit leichtem Shakira-Einschlag im Refrain. Textlich geht es um eine Frau, die sich aus einer belastenden Beziehung befreit und neues Selbstbewusstsein findet.