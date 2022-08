1 Regierungschefin Sanna Marins öffentlich gewordene Feier mit Freunden schlägt in Finnland hohe Wellen. (Archivbild) Foto: AFP/MATIAS HONKAMAA

Nachdem ein privates Video von der feiernden Regierungschefin Finnlands publik geworden ist, wird der Vorwurf laut, Marin hätte während ihrer Dienstzeit an der Party teilgenommen.















Ein privates Partyvideo zeigt Finnlands Regierungschefin Sanna Marin beim ausgelassenen Feiern. Deshalb wächst in ihrer Heimat nun die Kritik. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur STT vom Freitag nahm die Ministerpräsidentin kurz nach dem Urlaub an einem Abend mit ihren Freunden an einer Party teil und trank Alkohol. „Das bedeutet, dass es keine Vertretung gab, die ihre Aufgaben übernahm“, schrieb STT.

Der Vorfall soll demnach vor einigen Wochen passiert sein, während die Regierungschefin eigentlich im Dienst gewesen wäre. Marin hat den Zeitpunkt der Party nicht bestätigt. Das Video hat in Finnland eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit ausgelöst.

Opposition fordert Drogentest

Noch am Donnerstag hatte Marin erklärt, sie habe einfach einen Abend mit ihren Freunden verbracht und nichts Verbotenes getan. „Ich möchte zeigen, dass es gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Leben sind, die Jobs wie diesen machen“, sagte sie. „Ich habe keine Drogen genommen und nichts außer Alkohol konsumiert. Ich habe getanzt, gesungen und Party gemacht – komplett legale Dinge.“

Ein Teil der Opposition und ein Mitglied ihrer Koalition hatten die 36-Jährige aufgefordert, sich einem Drogentest zu unterziehen. Parteifreunde stärkten ihr dagegen den Rücken. Die Bevölkerung über Marins Freizeitverhalten geteilter Meinung.