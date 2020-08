1 Hochzeitsbild: Sanna Marin und ihr frisch angetrauter Ehemann Markus Räikkönen. Foto: dpa/Minttu Saarni/Lehtikuva

Sanna Marin hat sich getraut: Die 34-jährige Regierungschefin Finnlands heiratete am Wochenende ihren Partner Markus Räikkönen.

Helsinki - Die finnische Regierungschefin Sanna Marin hat geheiratet: Die 34-Jährige schloss am Samstag den Ehebund mit ihrem langjährigen Lebenspartner Markus Räikkönen, wie ihr Kabinett am Sonntag mitteilte. Die beiden sind seit 16 Jahren ein Paar und haben eine zweieinhalbjährige Tochter. Die Hochzeit fand in der Residenz der Regierungschefin statt, im Kreise der Familie und der engsten Freunde, wie es hieß.

Marin, eine der jüngsten Regierungschefinnen der Welt, veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem die strahlende Braut in weißem Kleid und mit Blumenstrauß in der Hand neben ihrem Partner steht. „Ich bin glücklich und dankbar, mein Leben mit dem Menschen zu teilen, den ich liebe“, schrieb Marin dazu.