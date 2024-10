Ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler ist getötet worden. Hauptverdächtiger ist sein Lebenspartner. Was bislang bekannt ist.

Janne Puhakka, ehemaliger Eishockey-Profi aus Finnland ist tot. Der 29-Jährige wurde offenbar von seinem Mann, dem 66-Jährigen Tierarzt Rolf Nordmo erschossen. Die Tat soll sich nach Angaben der finnischen zeitung „Ilta-Sanomat“ am Sonntagabend im Haus von Puhakka in Espoo ereignet haben.

In einer Mitteilung der Polizei von West-Uusimaa, die am Dienstag veröffentlicht wurde, heißt es, der Verdächtige sei verhört worden. „Der Verdächtige gab an, dass er mit einem Jagdgewehr auf das Opfer geschossen und dadurch dessen Tod verursacht habe.“

Lesen Sie auch

Janne Puhakka von Rolf Nordmo erschossen

Laut „IS“ hatte Nordmo in Norwegen eine Genehmigung für den Besitz einer Waffe. Die Polizei gab auch Details über das Motiv des Täters bekannt: „Während des Verhörs wurde bekannt, dass das Motiv für die Tat das Ende der Beziehung zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen war“. Aufgrund der Ermittlungen sei die Anklage in Mord geändert worden. Grund für die Änderung war der „Verdacht, dass die Tat vorsätzlich und besonders brutal und grausam begangen wurde“.

Kerzen für das Opfer in der finnischen Stadt Espoo. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Vesa Moilanen

Janne Puhakka, der erste offen schwule Eishockey-Profi

Puhakka gilt als erster finnischer Eishockey-Profi, der sich offen zu seiner Sexualität bekannte. In einem Interview 2019 sprach er auch davon, dass die „feindliche Atmosphäre“ in der Umkleidekabine gegenüber Homosexuellen nicht hilfreich gewesen sei. Zuletzt war Puhakka in einer finnischen Reality-TV-Sendung zu sehen.