Hollywoodstar Pamela Anderson überrascht mit einem ungewöhnlichen Wunsch: Die "Baywatch"-Ikone möchte ihren berühmten Namen ablegen und stattdessen den finnischen Nachnamen ihres verstorbenen Großvaters annehmen.
Ist "Pamela Anderson" bald Geschichte? Die "Baywatch"-Ikone (58) will ihren weltberühmten Namen ablegen. In einem Interview mit "Vogue Scandinavia" verrät sie, dass sie lieber den finnischen Nachnamen ihres Großvaters tragen würde. "Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein", erklärt die Schauspielerin.