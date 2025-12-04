Ist "Pamela Anderson" bald Geschichte? Die "Baywatch"-Ikone (58) will ihren weltberühmten Namen ablegen. In einem Interview mit "Vogue Scandinavia" verrät sie, dass sie lieber den finnischen Nachnamen ihres Großvaters tragen würde. "Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein. Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein", erklärt die Schauspielerin.

Doch so einfach scheint das nicht zu sein: "Ich würde gerne meinen Namen ändern, aber sie lassen mich nicht." Wer genau ihr den Wunsch verwehrt, lässt Anderson allerdings offen.

Andersons Großvater Herman Hyytiäinen war Holzfäller und Dichter in Finnland. Als die Familie nach Kanada auswanderte, wurde der Name zu Anderson geändert, um nordamerikanischer klingen. Die Verbindung zu ihrem Opa sei sehr eng gewesen, so Anderson. "Er war der Mensch, der mir in meinem Leben am nächsten stand."

Leben im Haus der Großeltern

Herman Hyytiäinen brachte seiner Enkelin auch Finnisch bei - für das kleine Mädchen eine geheime Sprache, die nur sie beide verstanden. Anderson habe damals stets ein kleines finnisches Wörterbuch unter dem Arm getragen, um ihren Großvater mit neuen Wörtern zu beeindrucken. Als ihr Opa starb, war Pamela etwa elf Jahre alt. Mit ihm verschwand auch die Sprache, die sie einst fließend gesprochen hatte. "Es ging irgendwie mit ihm", beschreibt sie ihre schwindenden Sprachkenntnisse.

Heute wohnt Pamela Anderson in dem Haus auf Vancouver Island, in dem sie aufgewachsen ist - dem ehemaligen Anwesen ihrer Großeltern, das sie vor 30 Jahren kaufte. Obwohl sie renoviert hat, bewahrte sie vieles vom ursprünglichen Charme. Ihr Großvater, erzählt sie, sei dort noch immer präsent.

Rückkehr zu den Wurzeln

Bereits 2007 reiste Anderson mit ihrem Vater nach Finnland, um Verwandte zu besuchen. Nun plant sie, erneut dorthin zu reisen, diesmal mit ihren Söhnen Brandon (29) und Dylan (27): "Ich würde gerne mehr über mich selbst herausfinden, diese Seite von mir erkunden."

Deswegen lässt sie auch die Idee nicht los, ihren Namen zu wechseln. "Es fühlt sich weit weg an, aber es ist ein Teil von mir. Ich war immer stolz darauf, den Leuten zu erzählen, dass ich Finnin bin - selbst bevor ich wusste, was das wirklich bedeutet", betont die 58-Jährige.

Am Ende des Interviews kam Pamela Anderson noch mal auf ihren Namenswunsch zu sprechen. "Ich sehe immer wieder mein Bild dort in der Ecke meines Bildschirms und erkenne mich mit diesen roten Haaren nicht wieder", sagt sie lachend. "Wer ist das? Vielleicht ist es Pamela Hyytiäinen."