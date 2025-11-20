Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo und mehr: Stranger Things-Stars feiern in Berlin die neue Staffel

Feiern mit 600 Fans im ehemaligen Flughafen Tempelhof und ein Abstecher zur Abhörstation Teufelsberg: Einige der "Stranger Things"-Stars haben diese Woche Berlin besucht.
Kurz vor dem Start der finalen "Stranger Things"-Staffel haben Darsteller aus der Serie der deutschen Hauptstadt einen Besuch abgestattet. Finn Wolfhard (22), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24) und Noah Schnapp (21) nutzten ihren Berlin-Aufenthalt für einen Abstecher zum Teufelsberg - einer ehemaligen Abhörstation der US-Geheimdienste aus den Zeiten des Kalten Krieges. Am Mittwoch posierten die vier Darsteller dort - gemeinsam mit einem Demogorgon - für Fotos.