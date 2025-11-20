Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo und mehr: Stranger Things-Stars feiern in Berlin die neue Staffel

Feiern mit 600 Fans im ehemaligen Flughafen Tempelhof und ein Abstecher zur Abhörstation Teufelsberg: Einige der "Stranger Things"-Stars haben diese Woche Berlin besucht.

Kurz vor dem Start der finalen "Stranger Things"-Staffel haben Darsteller aus der Serie der deutschen Hauptstadt einen Besuch abgestattet. Finn Wolfhard (22), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24) und Noah Schnapp (21) nutzten ihren Berlin-Aufenthalt für einen Abstecher zum Teufelsberg - einer ehemaligen Abhörstation der US-Geheimdienste aus den Zeiten des Kalten Krieges. Am Mittwoch posierten die vier Darsteller dort - gemeinsam mit einem Demogorgon - für Fotos.

Die historische Anlage diente ab den 1970er-Jahren der Überwachung des Warschauer Pakts und wurde bis Anfang der 1990er-Jahre betrieben, bevor sie zum Hotspot für Street Art wurde und schließlich 2018 unter Denkmalschutz kam. Sie ist ein wichtiges Denkmal des Kalten Krieges.

Am Vorabend trafen die vier zudem im Hangar 7 des ehemaligen Flughafens Tempelhof auf rund 600 Fans, um den Start der fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie zu feiern. Netflix brachte die Welt von Hawkins und dem Upside Down somit nach Berlin.

Finale "Stranger Things"-Staffel kommt in drei Teilen

Die letzte Staffel wird in drei Teilen veröffentlicht. Am 27. November erscheinen die ersten vier Episoden, Folge fünf bis sieben folgen am 26. Dezember. Das große Finale gibt es schließlich zum Jahreswechsel zu sehen: Episode acht soll in der Nacht zum 1. Januar um 02:00 Uhr MEZ online gehen. Auch die übrigen Teile werden jeweils zu dieser Uhrzeit freigeschaltet - perfekte Voraussetzungen für nächtliche Watch Partys.

Für die abschließenden Kapitel kehren zahlreiche bekannte Gesichter zurück, darunter neben Wolfhard (Mike), Matarazzo (Dustin), McLaughlin (Lucas) und Schnapp (Will) auch Millie Bobby Brown (Elfi) und Sadie Sink (Max). Außerdem unter anderem wieder dabei: Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson und Jamie Campbell Bower.