Finn Schneider aus Leonberg: Wie ein Vollblutfeuerwehrmann bei der Flughafenfeuerwehr gelandet ist

13 Finn Schneider aus Leonberg: in drei Jahren zum Flughafenfeuerwehrmann Foto: Ines Rudel

Finn Schneider aus Leonberg ist Feuerwehrmann am Flughafen Stuttgart. Er entstammt einer echten Feuerwehrfamilie. An seinen bisher einzigen Flug erinnert er sich nicht mehr.











Link kopiert



Wer Finn Schneider bei der Arbeit besuchen möchte, stellt schnell fest: Vieles ist dort ein bisschen anders. Das fängt schon beim Zutritt an. Man klingelt nicht einfach an der Tür und hofft, dass sie aufgeht. Nein, nach der obligatorischen Anmeldung Wochen vorher müssen die Gäste eine Sicherheitsschleuse passieren – schließlich geht es unmittelbar aufs Rollfeld des Stuttgarter Flughafens, ein Arbeitsplatz mit einem Hauch von Abenteuer, ohne Frage. Kurz darf man sich dabei auch noch in der Aura der Reichen und Berühmten sonnen – all das geschieht in der Abflug-Lounge, in der wichtige Manager großer Firmen, aber zum Beispiel auch die Mannschaft des VfB Stuttgart regelmäßig ihre Reisen beginnen.