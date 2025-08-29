Finn Riemer läuft vom südlichsten Punkt Deutschlands bis nach Sylt, jeden Tag einen Ultramarathon, an 24 Tagen 1127 Kilometer. Wie kam der 18-jährige Stuttgarter auf diese Idee?
Am vergangenen Montag ließ sich Finn Riemer seine Weisheitszähne ziehen. Er hatte fünf. Was nur bei einem bis zwei Prozent der Bevölkerung der Fall ist. Noch viel ungewöhnlicher ist jedoch das, was der 18-Jährige zwischen dem 23. Juli und dem 15. August diesen Jahres veranstaltete. Er lief vom südlichsten Punkt Deutschlands bei Oberstdorf bis nach Sylt.