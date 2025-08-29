Finn Riemer läuft vom südlichsten Punkt Deutschlands bis nach Sylt, jeden Tag einen Ultramarathon, an 24 Tagen 1127 Kilometer. Wie kam der 18-jährige Stuttgarter auf diese Idee?

Am vergangenen Montag ließ sich Finn Riemer seine Weisheitszähne ziehen. Er hatte fünf. Was nur bei einem bis zwei Prozent der Bevölkerung der Fall ist. Noch viel ungewöhnlicher ist jedoch das, was der 18-Jährige zwischen dem 23. Juli und dem 15. August diesen Jahres veranstaltete. Er lief vom südlichsten Punkt Deutschlands bei Oberstdorf bis nach Sylt.

Auf seinen Videos wiederholt der gebürtige Bad Cannstatter während des Laufs selbst häufig die Worte „geisteskrank“, „crazy“, „gottlos“. Wahrscheinlich ist das mit Blick auf die fast schon unmenschlichen Strapazen noch maßlos untertrieben. Denn an 24 Tagen absolvierte er täglich einen Ultramarathon, ohne einen Ruhetag einzulegen. Insgesamt legte er 1127 Kilometer zurück, im Schnitt 46,98 Kilometer pro Tag. Er bewältigte 8379 Höhenmeter und verbrannte 91 700 Kalorien.

Kumpels auf dem Rad

Wie er den Moment erlebte, als er an seinem Ziel am nördlichsten Punkt Deutschlands, am Ellbogen in List auf Sylt, angekommen war? „Erschöpft, aber unbeschreiblich.“ David und Mervan, seine beiden besten Kumpels, hatten ihn ab Itzehoe mit dem Fahrrad begleitet. Wie dies zu Beginn der Tour seine Freundin Lena machte, danach auch seine Tante. Zwischendurch lief er auch mal knapp 400 Kilometer alleine, mit 15 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken.

Belohnungsessen in Westerland

Nach dem emotionalen Zieleinlauf ging es nicht sofort in die Hängematte. Erst einmal stand ein Zehn-Kilometer-Fußmarsch zur nächsten Bushaltestelle an, ehe dann in Westerland mit einem Burger-Belohnungs-Essen gefeiert wurde.

Die entscheidende Frage: Was treibt einen jungen Menschen dazu, nicht nur von solch einer extrem krassen Idee bei einer bierseligen Runde herumzuspinnen, sondern sie auch tatsächlich umzusetzen?

Finn Riemer muss für die Antwort nicht lange überlegen. „Mit dieser Challenge wollte ich nicht nur meine eigenen Grenzen austesten, sondern vor allem junge Menschen motivieren, ihre Träume zu verfolgen und an sich zu glauben“, sagt der Sportler, der in Hedelfingen wohnt. Sein Leitsatz dabei steht mit großen Buchstaben auf seinem Laufshirt: „Unlock Your Potential“. Frei übersetzt: Entfalte Deine Fähigkeiten.

Finn Riemer als Judoka beim KSV Esslingen. Foto: red

Die Initialzündung erfolgte beim Ausüben einer anderen Sportart, die ihn stark geprägt hat. Als Judoka beim KSV Esslingen war er nie eines der größten Talente. Doch er merkte, dass durch viel Training, Leidenschaft und mentale Stärke vieles erreichbar ist. Finn Riemer geht noch weiter: „Alles kann man schaffen. Nur das Beißen zählt. Nur der Kopf entscheidet.“ Im Judo schaffte er es in seiner Gewichtsklasse unter die Top 16 in Deutschland.

Vor etwa einem Jahr fasste er den Entschluss zum Lauf seines Lebens. „Ich wollte etwas machen, das in dieser Form noch keiner gemacht hat und das gleichzeitig die Menschen inspiriert. Viele Menschen schränken sich ein. Wenn man die Barrieren entfernt, lässt sich Unmögliches möglich machen“, erklärt der ehemalige Schüler des Wirtemberg-Gymnasiums, wo der sein Abitur (Schnitt 2,1) machte. Angenehmer Nebeneffekt: Er konnte mit den Videos während seines Extremlaufs gleichzeitig sein Unternehmen NextGen Supplements bewerben.

„Aufgeben war nie eine Option“

Bleibt die Frage, ob er während der Strapazen nicht auch einmal ans Aufhören dachte. Finn Riemer erzählt von seinem durchnässten Körper, schwimmenden Sohlen, brennenden Muskeln, speziell auf den bergigen Passagen in der Röhn, schmerzhaften Blasen und einer Zerrung am Oberschenkel – aber: „Aufgeben war nie eine Option. Ich bin ein Mensch, der wenn ich mir etwas vornehme, es auch ohne Wenn und Aber durchziehe.“

Das gilt auch für die Weisheitszahn-OP, die er gut überstanden hat. Vom 25. September an geht es ein Jahr lang auf Reisen. Er hat ein One-Way-Ticket nach Australien gebucht, plant dort zunächst Work and Travel machen, um danach nach Südostasien weiterzuziehen. Sein Unternehmen will er auch während der Reise durch Content voranbringen. Und nach der Rückkehr nach Stuttgart? Will er wieder ins Judo-Training einsteigen, einen Ironman bestreiten, und auch noch einmal einen Lauf durch die gesamte Länge eines Landes kann er sich gut vorstellen.

„Sport wird in meinem Leben immer eine zentrale Rolle spielen, und ich bin mir sicher, dass wieder neue, größere Herausforderungen folgen werden“, sagt Finn Riemer. Wer ihn kennt, hat wenig Zweifel, dass er seine Vorhaben auch in die Tat umsetzt.