Finish-Bild bei Instagram: Annalena Baerbock läuft Halbmarathon in Brooklyn

Annalena Baerbock hat in New York einen Halbmarathon absolviert. Auf Instagram zeigt sich die Präsidentin der UN-Generalversammlung glücklich mit Medaille um den Hals.

Annalena Baerbock (45) hat sich am Wochenende eine sportliche Auszeichnung erlaufen. Die ehemalige deutsche Außenministerin und aktuelle Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung absolvierte am Sonntag (26. April) den "NYCRUNS Brooklyn Experience Half Marathon" in New York - 21,1 Kilometer durch den lebhaftesten Stadtteil der Metropole.

"Was für eine fitte Präsidentin der UN" Auf Instagram ließ Baerbock ihre rund 724.000 Follower an dem Erfolg teilhaben. "Finally", schrieb sie unter einen kurzen Beitrag, garniert mit einem Smiley und einem Läufer-Emoji, dazu der Hashtag "#Halbmarathon". Ein Schnappschuss zeigte sie im Laufdress und mit Medaille um den Hals. Mehr als 26.000 Menschen drückten für das Posting innerhalb der ersten elf Stunden ein Like. In der Kommentarspalte bekam die Politikerin viel Zuspruch und viele Glückwünsche zu ihrem Erfolg. "Krasser Respekt für die Leistung", "Was für eine fitte Präsidentin der UN" oder "Respekt für die Disziplin" ist dort zu lesen.

Besonders in Erinnerung bleiben dürfte eine humorvolle Bemerkung, die die frühere Bundesaußenministerin der Grünen ihrem Eintrag anhängte: "PS: Danke an das BKA für das jahrelange weltweite Training. ... zu frühster Stunde & bei tropischem Regen", schrieb sie - flankiert von zwei zwinkernden Smileys. Offenbar eine ironische Verbeugung vor jenen Personenschützern, die Baerbock während ihrer Amtszeit als Außenministerin auf zahlreichen Reisen rund um den Globus begleitet hatten und wohl mancherlei Trainingseinheit zu ungünstigen Tageszeiten und unter widrigen Bedingungen absolviert haben.

Der NYCRUNS Brooklyn Experience Half Marathon zählt nach Veranstalterangaben zu den am schnellsten wachsenden Laufveranstaltungen der USA. Die Strecke führt durch geschichtsträchtige Brooklyner Viertel und entlang der Uferpromenade. 2025 hatte das Event mit 24.603 Finishern einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt, in diesem Jahr gingen über 25.000 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Baerbock war von 2021 bis Mai 2025 Bundesaußenministerin und wurde im Juni 2025 zur Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York gewählt, das Amt trat sie im September an. Den Wechsel von der deutschen Politbühne an den East River verbindet die 45-Jährige offensichtlich auch mit privaten sportlichen Vorhaben.