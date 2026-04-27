Finish-Bild bei Instagram: Annalena Baerbock läuft Halbmarathon in Brooklyn

Annalena Baerbock hat in New York einen Halbmarathon absolviert. Auf Instagram zeigt sich die Präsidentin der UN-Generalversammlung glücklich mit Medaille um den Hals.
Annalena Baerbock (45) hat sich am Wochenende eine sportliche Auszeichnung erlaufen. Die ehemalige deutsche Außenministerin und aktuelle Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung absolvierte am Sonntag (26. April) den "NYCRUNS Brooklyn Experience Half Marathon" in New York - 21,1 Kilometer durch den lebhaftesten Stadtteil der Metropole.