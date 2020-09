Fingiertes Date in Ludwigsburg

1 In Ludwigsburg wurde ein 21-Jähriger zusammengeschlagen. Die Polizei ermittelt. Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Die Polizei ermittelt gegen eine Gruppe Unbekannter, die einen 21-Jährigen in Ludwigsburg attackiert haben. Die Männer sollen zum Teil mit Baseballschlägern bewaffnet gewesen sein.

Ludwigsburg - Eigentlich hatte sich der 21-Jährige auf ein nettes Treffen mit einer jungen Frau in Ludwigsburg gefreut. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen ist der Mann am Mittwochabend von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 21-Jährige über die Foto- und Videoplattform Instagram mit einer Person angefreundet, die sich als junge Frau ausgegeben hatte. Für den Mittwochabend hatten sich die beiden in Ludwigsburg verabredet.

Als der 21-Jährige am Treffpunkt in der Nähe der Friedenskirche wartete, näherte sich ein Unbekannter von hinten und warf ihn zu Boden. Anschließend sollen mehrere Personen hinzugekommen sein, zwei oder drei waren laut Opfer mit Baseballschlägern bewaffnet. Die Täter schlugen auf den 21-Jährigen ein und verletzten ihn. Der Mann konnte schließlich flüchten, ließ jedoch seine Jacke zurück. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.