Finanztipps aus sozialen Netzwerken?: Wie junge Menschen beim Geld ticken

1 Holen sich junge Menschen ihre Anlagetipps aus den sozialen Medien? Foto: imago/Shotshop/Monkey Business 2

Mehr Bildung in Wirtschaftsthemen, das wünscht sich die junge Generation laut einer Bertelsmann-Umfrage. Gleichzeitig informieren sich junge Menschen über Geldfragen oft in den sozialen Medien, so die Bafin. Wie tickt die junge Generation in puncto Finanzen?











Link kopiert



Das Interesse an der Wirtschaft ist da. Auch bei jungen Menschen. Das hat eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung ergeben. Gut die Hälfte der befragten 14- bis 25-Jährigen gab an, sich grundsätzlich für Wirtschaftsthemen zu interessieren. Gleichzeitig würden sich 78 Prozent der Befragten mehr wirtschaftliche Inhalte in der Schule wünschen. Überhaupt beklagen sie ein mangelndes Wissen zu Wirtschaftsthemen.