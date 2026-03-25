Wenn in Stuttgart-Büsnau bei der Freiwilligen Feuerwehr der Alarm ertönt, dann muss es schnell gehen. Damit die Retter ausrücken können, müssen sie aber erst einmal in ihre Einsatzkleidung schlüpfen. Das sieht dann so aus: Frauen und Männer ziehen sich gemeinsam um, direkt in der kleinen Fahrzeughalle. Die Motoren der Feuerwehrautos laufen dann oft schon. Die Einsatzkräfte stehen mitten in den Abgasen, bis sie abfahrbereit sind.

Das ist ein Zustand, den zahlreiche Stuttgarter Feuerwehrleute kennen. Viele Magazine sind zu klein, zu eng, verfügen über keine Umkleideräume, sind technisch auf dem Stand von vorgestern. Allerdings hat sich da einiges getan in den vergangenen Jahren. Zumindest teilweise sind Feuerwehrhäuser der Ehrenamtlichen neu gebaut oder saniert worden.

Eigentlich sollte dieser Kurs fortgesetzt werden. Doch schon bei den Beratungen des Gemeinderats zum Haushalt 2024/25 mussten aus finanziellen Gründen einige Projekte geschoben werden. Das betraf besonders die Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren in Birkach, Botnang und Büsnau, im Rathaus längst verschlagwortet als „die drei Bs“. Sie, so die Aussagen damals, sollten bei den nächsten Beratungen für 2026 und 2027 berücksichtig werden.

Noch im vergangenen Herbst besuchte Oberbürgermeister Frank Nopper das marode Feuerwehrhaus in Botnang und kam zum Schluss: „Das ist ganz klar, da müssen wir was machen.“ Allerdings sagte er das unter Haushaltsvorbehalt, denn die prekäre finanzielle Lage der Stadt war längst bekannt. Und so hoffte man bei den Betroffenen weitgehend vergebens: Mittel für Baumaßnahmen an den drei Gebäuden wurden bei den Haushaltsberatungen im Dezember nicht bewilligt. In Botnang zumindest sollen die maroden Wohnungen im Feuerwehrhaus gerichtet werden, aber nicht das Magazin selbst. Die Enttäuschung ist groß.

Planungsmittel genehmigt

Bei der Stadt schätzt man die Lage allerdings etwas anders ein. „Die verantwortlichen Referate haben sich dazu bekannt, die Integrierte Leitstelle sowie das Interim des Aus- und Fortbildungszentrums zu ertüchtigen. Die Integrierte Leitstelle soll neu gebaut werden“, sagt ein Sprecher. Für die Feuerwache 1 im Süden sei der Projektbeschluss für das dritte Quartal vorgesehen, der Baubeschluss für 2028. Das Interim unter der Paulinenbrücke wird derzeit bereits gebaut. All diese Projekte betreffen die Berufsfeuerwehr.

Doch auch für die Ehrenamtlichen sieht man bei der Stadt Fortschritte. In Sachen Botnang und Birkach sagt Oberbürgermeister Nopper: „Wir sind diesbezüglich im Wort und fühlen uns im Wort. Die Planungsmittel für die Modernisierung und Sanierung beider Feuerwehrhäuser sind im Doppelhaushalt 2026/27 enthalten.“ Sofern die Umsetzung der Baumaßnahmen, die für das Feuerwehrhaus Botnang auf 1,188 Millionen Euro und für das Feuerwehrhaus Birkach auf 2,549 Millionen Euro geschätzt würden, „wider Erwarten schon vor dem Jahr 2028 möglich sein sollte, wird die Verwaltung einen Weg für die Finanzierung aufzeigen“. Bezüglich weiterer Bauprojekte sei man „in Abstimmung“.

OB Frank Nopper (rechts) sieht sich im vergangenen September die Lage in Botnang an. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

In Birkach und Botnang bewegt sich also etwas, wenngleich es noch Jahre dauern dürfte, bis sich die Bedingungen für die Retter verbessern. Büsnau allerdings erwähnt man im Rathaus mit keinem Wort. Dort ist die Verzweiflung so groß, dass man einen Hilferuf aussendet. „Die Feuerwehr Büsnau möchte auf ihre Situation aufmerksam machen und hofft auf Unterstützung aus Politik, Verwaltung und Bevölkerung. Ziel ist es nicht, andere Projekte in Frage zu stellen, sondern darauf hinzuweisen, dass auch der Standort Büsnau dringend in zukünftige Planungen einbezogen werden sollte“, sagt der Abteilungskommandant Anatolij Budnitschenko.

Die Mannschaft in Büsnau arbeite mit großem ehrenamtlichem Engagement und stehe rund um die Uhr bereit, wenn Hilfe benötigt wird. Gerade deshalb wiege schwer, „dass die dringend notwendige Sanierung und der Ausbau des Feuerwehrhauses derzeit nicht vorgesehen sind“, sagt der Kommandant. Das bestehende Gebäude entspreche in vielen Punkten nicht mehr den heutigen Anforderungen an Arbeitsschutz, Hygiene und Einsatzbereitschaft. Dies bestätige auch der Feuerwehrbedarfsplan. „Hier steht die Ampel seit Jahren auf Rot, also besonders sanierungsbedürftig“, so Budnitschenko.

Hoffen auf ein kleines Wunder

Besonders problematisch sieht man in Büsnau das Fehlen einer Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle. Spinde habe man bereits vor vielen Jahren in Eigenregie beschafft. Hinzu komme, dass Lagerkapazitäten ebenso fehlten wie geeignete Stellflächen, etwa für einen Notstromaggregat-Anhänger. „Vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterlagen und möglicher großflächiger Stromausfälle gewinnt solche Technik jedoch immer mehr an Bedeutung“, sagt Budnitschenko. Zumal die Abteilung Büsnau auch noch Standort für eines der Stuttgarter Spezialfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung ist.

„Gute Rahmenbedingungen sind keine Frage des Komforts, sondern eine Voraussetzung für sichere Einsätze, Gesundheitsschutz und eine zukunftsfähige Feuerwehr. Dies zählt auch zu den Pflichtaufgaben einer Landeshauptstadt“, sagt Budnitschenko. In Büsnau hofft man deshalb auf ein kleines Wunder. Und auf Umkleidemöglichkeiten ohne Abgase.