Die Stadt Stuttgart ist finanziell klamm. Darunter leiden auch Feuerwehrprojekte. Die Retter arbeiten unter oft unzumutbaren Bedingungen. OB Nopper sieht sich „im Wort“.
Wenn in Stuttgart-Büsnau bei der Freiwilligen Feuerwehr der Alarm ertönt, dann muss es schnell gehen. Damit die Retter ausrücken können, müssen sie aber erst einmal in ihre Einsatzkleidung schlüpfen. Das sieht dann so aus: Frauen und Männer ziehen sich gemeinsam um, direkt in der kleinen Fahrzeughalle. Die Motoren der Feuerwehrautos laufen dann oft schon. Die Einsatzkräfte stehen mitten in den Abgasen, bis sie abfahrbereit sind.