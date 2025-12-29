Finanzpolitik: Europa auf dem Weg zum digitalen Euro

Die Pläne für eine Digitalwährung nehmen in Brüssel eine wichtige Hürde. Die endgültige politische Entscheidung fällt in den kommenden Monaten.
Der digitale Euro rückt näher. Kurz vor dem Jahreswechsel hat nun der Rat, die Vertretung der EU-Staaten, seine Position in Sachen „Einführung eines digitalen Euro“ festgelegt. In einer Mitteilung aus Brüssel wird ausdrücklich betont, dass gleichzeitig auch „der Status von Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel klarer definiert wird“. Damit soll seine „breite Akzeptanz und Verfügbarkeit sichergestellt“ werden. Mit solchen ausdrücklichen Beteuerungen will die EU allen Befürchtungen der Verbraucher entgegentreten, dass in Zukunft das Bargeld abgeschafft werden könnte.