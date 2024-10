Finanzpläne der Stadt Ebersbach: In welche Projekte investiert Ebersbach 2025?

1 Der Bourg-lès-Valence-Platz hinterm Rathaus soll schöner werden. Das schlägt Bürgermeister Eberhard Keller vor Foto: Staufenpress

Die Stadt Ebersbach, die in vergangenen Jahren von der Konjunktur profitierte, will sich im kommenden Jahr dem Hochwasserschutz, Schulen, Spiel- und Sportplätze widmen. Außerdem soll der Bourg-lès-Valence-Platz aufgewertet werden.











Die Stadt Ebersbach hatte Glück. In diesem und im vorigen Jahr lief die Konjunktur so gut, dass die Stadt ihre Großprojekte Kinderhaus 2 und die Freibad-Sanierung ohne Kredite stemmen konnte. Wider Erwarten. Die Stadt konnte so Schulden abbauen, seit 2021 von 6,5 auf 5,2 Millionen Euro. So stellte Bürgermeister Eberhard Keller die Situation bei der Einbringung des Haushalts 2025 im Gemeinderat dar.