Finanznot in Baden-Württemberg: Noch mehr Gebühren? Wie die Kommunen an Geld kommen wollen

Schwimmbäder, Kulturangebote, Infrastruktur: Vieles könnte unter der Finanznot der Kommunen leiden. Eine Umfrage zeigt, welche Folgen Städte und Gemeinden ohne Entlastung erwarten.
Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg müssen sich nach Einschätzung vieler Städte und Gemeinden auf höhere Gebühren, Steuern und Entgelte einstellen. Nach einer Umfrage des Gemeindetags rechnen rund 91 Prozent der befragten Gemeinden mit höheren Steuern und Gebühren, falls ihre Haushalte nicht spürbar entlastet werden. An der Umfrage haben sich dem Gemeindetag zufolge mehr als 600 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg beteiligt.