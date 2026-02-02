Schon wegen einer Landeserstaufnahme für Flüchtlinge hat Fellbach seine Konzeptstudie für urbane Landwirtschaft infrage gestellt. Jetzt dreht die Finanznot dem Projekt den Saft ab.
Mit ihren Gedankenspielen für eine urbane Zukunft der Landwirtschaft galt die Stadt Fellbach bisher als Aushängeschild der kommendes Jahr startenden Bauausstellung IBA ’27. Die Idee, dass sich die Dächer schmuckloser Industriehallen mit Rooftop-Farming für den Anbau von schmackhaftem Obst und frischem Gemüse nutzen lassen könnten, hatte zweifellos Charme. Und die Vorstellung, dass schicke Hightech-Gewächshäuser mit in die Höhe gestapelten Substrat-Pflanzbeeten bisher noch nicht mal für Solarzellen genutzte Fabrik-Flachdächer aufwerten, atmete zumindest einen Hauch der Innovation.