Eigentlich war es ein Abschied auf Raten: Seit Längerem war absehbar, dass sich der Plan, an der Stelle des 2020 endgültig aufgegebenen Krankenhauses in Marbach einen Gesundheitscampus mit Pflegeschule und Pflegeheim zu errichten, nicht umsetzen lassen würde.

Schon der frühere Geschäftsführer der RKH Kliniken, Jörg Martin, hatte die Überlegungen unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt. Dann wurde beschlossen, bis zum Neubau einer Pflegeschule in Marbach vorerst ins Salamander-Areal in Kornwestheim umzuziehen, wo allerdings auch erst umgebaut werden musste. Schon damals zweifelten viele daran, dass die Einrichtung im Salamander-Areal tatsächlich ein Provisorium bleiben würde. Damit rückte der Gesundheitscampus wieder ein Stück weiter ins Reich der Fantasie.

Nun hat der neue kaufmännische Geschäftsführer der RKH Kliniken, Axel Hechenberger, vor dem Verwaltungsausschuss des Kreistags bekannt gegeben, dass das Gelände, auf dem sich das Marbacher Krankenhaus befindet, verkauft werden soll – wie auch das ehemalige Krankenhaus in Vaihingen, dessen Verkauf bereits im Frühjahr angekündigt worden war.

Dabei hatte Hechenberger noch im August letzten Jahres den Marbachern Hoffnung gemacht, dass die seit fast zehn Jahren gehegten Pläne für den Gesundheitscampus nicht auf unbestimmte Zeit in der Schublade verschwinden würden. Das ursprüngliche Zielbild stehe weiter im Fokus, hatte er damals auf Nachfrage dieser Zeitung versichert. Allerdings hatte er auch klargestellt, dass es eine rote Linie bei den Finanzen gebe, die nicht überschritten werden dürfe. Das Ganze müsse sich wirtschaftlich und kostendeckend umsetzen lassen.

Überall Geldnöte

Dies ist nach einer Aktualisierung der Kostenschätzungen offenbar nicht der Fall. Hinzu kommt die ohnehin desaströse finanzielle Lage sowohl der RKH Kliniken, die im letzten Jahr einen Verlust von 48,3 Millionen Euro einfuhren, als auch des Landkreises. Der hatte zuletzt – auch wegen der finanziellen Hilfestellung für die Kliniken im Landkreis Ludwigsburg – ein Minus von rund 59 Millionen verzeichnet. Beides wird sich auch in den kommenden Jahren nicht entscheidend verbessern.

Deshalb sieht man sich jetzt zu einem radikalen Schnitt gezwungen. Den geplanten Gesundheitscampus in Marbach samt Pflegeschule, Mitarbeiterwohnungen und zweitem Ärztehaus wird es nicht geben. Der 2021 und 2022 veranstaltete städtebauliche Wettbewerb und der bereits geschlossene städtebauliche Vertrag mit Marbach sind nur noch Makulatur.

Auch dass das nicht genutzte Marbacher Krankenhaus Jahr für Jahr ein Defizit im siebenstelligen Bereich einfährt, wollen weder die RKH Kliniken noch der Landkreis weiter hinnehmen und streben deswegen den Verkauf an. Einer der Gründe für das Defizit ist, dass die alten Girokonten des Krankenhauses in Marbach ebenso wie die des Krankenhauses in Vaihingen und der früheren Rehaklinik laut Hechenberger nie entschuldet wurden, sodass jährlich Zinsen in Millionenhöhe anfallen. Auch Ausgaben für Versicherungen, Energie, Pflege der Außenanlagen und Brandschutz fallen laut dem Kliniken-Pressesprecher Alexander Tsongas weiter an – ein Teil des Gebäudes wird als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Nun sollen „an Stelle des Altbaubestandes weitere gesundheitsnahe Dienstleistungen angesiedelt werden“, erklärte Hechenberger vor dem Verwaltungsausschuss des Kreistags. Wer genau in die Räume einzieht und wie realistisch das in Sachen Ärztemangel und fehlendem Fachpersonal in der Pflege ist, bleibt abzuwarten. Immerhin hat die ambulante Rehaeinrichtung Theravent, die bereits auf dem Gelände des alten Krankenhauses zu finden ist, offenbar Interesse an mehr Platz.