Finanzmisere in Weinstadt: Publikumsmagnet Leuchtender Weinberg fällt 2025 aus

1 Der Leuchtende Weinberg gehört zu den beliebtesten Events in Weinstadt überhaupt. Foto: Gottfried Stoppel

Feuerwerk, Lichtshows und Genuss: Der Leuchtende Weinberg in Weinstadt ist seit 15 Jahren ein Publikumsmagnet. Damit ist bis auf Weiteres Schluss.











Link kopiert



Lichtinstallationen im Weinberg, Bühnen mit Musik, Walking-Acts in der Menge, kulinarische Angebote und zum Schluss ein großes, professionelles Feuerwerk: Der Leuchtende Weinberg oberhalb von Weinstadt zieht seit 15 Jahren jeden Sommer viele Besucher an – bei gutem Wetter regelrechte Menschenmassen, aber auch bei Regen, wie in diesem Jahr, nehmen noch viele Besucher teilweise lange Anfahrtswege in Kauf, um oberhalb des Stadtteils Beutelsbach Lichter, Wein und Panorama auf sich wirken zu lassen.