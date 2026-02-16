Finanzministerium: Baden-Württemberg besitzt fast 4.000 Mitarbeiterwohnungen
Das Land Baden-Württemberg stellt rund 4.000 Wohnungen für Beschäftigte und Auszubildende bereit, vor allem an den Universitätskliniken (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO

Baden-Württemberg stellt seinen Beschäftigten fast 4.000 Wohnungen bereit. Universitätskliniken bieten den größten Anteil, um Jobs attraktiver zu machen.

. Das Land Baden-Württemberg stellt seinen Beschäftigten und Auszubildenden fast 4.000 Wohnungen zur Verfügung. Ein Großteil davon entfällt auf die Universitätskliniken des Landes, wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm stellen aktuell insgesamt 2.623 Wohneinheiten bereit.

 

Die allgemeine Landesverwaltung verfügt über weitere 1.158 Wohnungen. Hinzu kommen 28 Mietobjekte, die von der Forstverwaltung angeboten werden. Nahezu alle Wohnungen befinden sich im Eigentum des Landes, lediglich elf sind angemietet.

Wohnungen machen Arbeitsplätze attraktiver

Während der Bestand an allgemeinen Dienstwohnungen seit 2016 weitgehend stabil geblieben ist, bauen die Universitätskliniken ihr Angebot aus. Das Ministerium erklärte, es sehe ein angemessenes Verhältnis zwischen Einkommen und Wohnkosten als einen „wesentlichen Faktor für die Attraktivität des öffentlichen Dienstes“. Neben der Bereitstellung von Wohnraum verweist die Antwort auf die Gehaltserhöhungen der vergangenen Jahre, um die Belastung durch hohe Mieten abzufedern.

 