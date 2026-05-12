Finanzloch in Stuttgart: Anlaufstelle für Ärmste in Stuttgart kürzt wohl oder übel Öffnungszeiten

Der Sparhaushalt in Stuttgart trifft Wohnungslose hart: In vier Tagesstätten muss das Angebot eingeschränkt werden. Ein Morgen im Olga 46 zeigt, was das für die Betroffenen bedeutet.
Bernd sitzt am Tisch, der 71-Jährige (der wie alle Betroffenen seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte) trinkt einen Kaffee und liest die Zeitung. Ihm gegenüber sitzt Michael (53), auch er hält einen Becher mit Kaffee in der Hand. Alle Tische im Raum sind besetzt, die Schlange an der Frühstückstheke ist lang.