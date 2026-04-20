Finanzloch bei Göppinger Verein: Kulturkreis will Ex-Vorsitzenden auf Schadenersatz verklagen

Der Vorstand des Kulturkreises Göppingen wirft seinem Ex-Vorsitzenden vor, dem Verein einen Schaden in Höhe von 120.000 Euro zugefügt zu haben. Dieser weist die Vorwürfe zurück.
Stürmische Zeiten für den Kulturkreis Göppingen: Der Vorstand wirft seinem ehemaligen Vorsitzenden Gerald Buß vor, dem Verein einen Schaden in Höhe von bis zu 120.000 Euro zugefügt zu haben. Hintergrund seien ungeklärte Außenstände aus der Vermarktung von Sponsoring- und Werbeeinnahmen, teilte der Vorstand auf Anfrage mit. Gerald Buß weist die Vorwürfe zurück und erklärt: „Die aktuelle Eskalation bedaure ich sehr – insbesondere, weil mir der Kulturkreis nach über 25 Jahren Engagement persönlich sehr am Herzen liegt.“