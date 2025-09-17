Finanzlage in Kommunen: Landkreistag sieht kommunale Selbstverwaltung in Gefahr

Der Landkreistag geht mit einem Forderungspapier zur Landtagswahl in den Herbst. Im Zentrum: das Thema Finanzen. Doch vor der Wahl stehen noch wichtige finanzielle Entscheidungen an.
Der Landkreistag sieht angesichts der prekären Finanzlage der Landkreise die kommunale Selbstverwaltung in Gefahr. „Es braucht einen finanziellen Befreiungsschlag“, sagte der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Joachim Walter, unserer Redaktion. „Immer mehr Aufgaben und Bürokratie in Kombination mit davon galoppierenden Kosten und einer strukturellen Unterfinanzierung – diese toxische Mischung raubt den Landkreisen auch in Baden-Württemberg zusehends jedwede Handlungsfähigkeit.“