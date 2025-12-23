Finanzlage der Stadt Göppingen: OB Maier fordert mehr Beteiligung

„Das Sondervermögen ist gut. Nur kaschiert es das Problem und löst es nicht“, meint der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier. Er will eine Debatte darüber anstoßen.
Es war eine gute Nachricht Ende November: Der Haushalt des Bundes wurde verabschiedet und damit die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Verwendung des Sondervermögens für Länder und Kommunen in Höhe von 100 Milliarden Euro unterzeichnet. Baden-Württemberg inklusive seiner Städte und Gemeinden erhält demnach 13,2 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon leitet das Land unmittelbar an die Kommunen weiter. Das macht für alle Gemeinden und Kreise 8,8 Milliarden Euro. Für die Kommunen im Kreis Göppingen stehen somit 159,9 Millionen Euro zur Verfügung, zusätzlich gehen 52,8 Millionen Euro direkt an den Landkreis.