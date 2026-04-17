Diverse Bürger reagieren bestürzt auf den Beschluss des Fellbacher Gemeinderats, den Hebesatz auf 285 Punkte zu erhöhen. Manche monieren eine Steigerung „um das Siebenfache“.
Die Entscheidung ist zwar längst gefallen, eine Rücknahme keineswegs in Sicht. Doch der Frust einiger Bürger in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) über die kürzlich vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossene Anhebung der Grundsteuer von 255 auf 285 Punkte hält an. Gleich mehrere Reaktionen liefen nach dem Votum in unserer Redaktion ein.