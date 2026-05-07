Esslingen will den Haushalt retten: Mehr als 100 Sparvorschläge stehen zur Debatte, darunter Personalabbau und Steuererhöhungen. Nun regt sich erste Kritik.
Die Liste ist lang: 103 Sparmaßnahmen hat die Stadt dem Gemeinderat angesichts der schwierigen Finanzlage vorgeschlagen. Nach einem ersten Überblick in der vergangenen Woche werden die einzelnen Sparvorhaben nun in den Fachausschüssen konkret vorgestellt. Los ging es am Montag im Verwaltungsausschuss – dabei zeigte sich, dass ein hartes Ringen um das Sparpaket ins Haus stehen dürfte. Denn obwohl man sich eigentlich vorerst mit Bewertungen zurückhalten wollte, erntete manch Sparvorschlag umgehend Gegenwind.