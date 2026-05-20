Verzicht als Signal an die Bevölkerung: Die Bürger werden mit massiven Einsparungen konfrontiert – von den Büchereien bis zur Vereinsförderung. Dagegen regt sich Widerstand.
Ungewöhnlich viele Zuhörer waren am Dienstagabend in den Ratssaal zur Sitzung des Gemeinderats gekommen. Vergleichsweise außergewöhnlich war allerdings auch die Tagesordnung, die geprägt war von einer einzigen Frage: Wie sollen aus den laufenden Ausgaben 4,6 Millionen Euro bis 2029 eingespart werden? Weil dabei auch die Bibliotheken in Hirschlanden und Schöckingen in ihrer bisherigen Form auf dem Prüfstand stehen, hatten die Schöckinger eine Petition initiiert.