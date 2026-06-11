Finanzkrise Esslingen: „Eine Farce“ - Heizt ein Plakat den Streit um Kitaschließungen an?

Eltern müssen Protestbanner auf Geheiß der Stadt wieder abhängen und sind verärgert.
Die Stadt Esslingen plant, fünf eingruppige Kindergärten zu schließen. Betroffen sind Einrichtungen in den Stadtteilen Sulzgries, Berkheim, Serach und Sirnau. Dieser Vorschlag ist Teil eines umfassenden Sparpakets der Stadt. Bereits als die Pläne bekannt wurden, liefen Eltern der betroffenen Einrichtungen Sturm. So gab es unter anderem Demonstrationen vor dem Rathaus und im Sitzungssaal. Zudem läuft eine Online-Petition gegen die Schließungen. Spitzt sich der Konflikt nun weiter zu?