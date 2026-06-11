Finanzkrise Esslingen: „Eine Farce“ - Heizt ein Plakat den Streit um Kitaschließungen an?

Die Stadt Esslingen plant, fünf eingruppige Kindergärten zu schließen. Betroffen sind Einrichtungen in den Stadtteilen Sulzgries, Berkheim, Serach und Sirnau. Dieser Vorschlag ist Teil eines umfassenden Sparpakets der Stadt. Bereits als die Pläne bekannt wurden, liefen Eltern der betroffenen Einrichtungen Sturm. So gab es unter anderem Demonstrationen vor dem Rathaus und im Sitzungssaal. Zudem läuft eine Online-Petition gegen die Schließungen. Spitzt sich der Konflikt nun weiter zu?

In einer Pressemitteilung zeigt sich der Elternbeirat der Kita Sulzgrieser Straße 124 irritiert darüber, dass die Stadt ihn per Anruf aufgefordert hat, ein Protestplakat mit der Aufschrift „Rettet unseren Kindergarten – Nein zur Schließung“ nach rund zwei Wochen von der Fassade des Kindergartens abzuhängen. Die Stadt bestätigt dies auf Anfrage und gibt an, dass auch in einer Einrichtung in Berkheim ein Plakat entfernt werden musste. Grundsätzlich sei das Anbringen privater Plakate, Banner oder sonstiger Aushänge an den Gebäuden und auf den Grundstücken der städtischen Kindertageseinrichtungen nicht zulässig. Ausgenommen davon seien nur Plakate oder Aushänge, die der Öffentlichkeitsarbeit dienen oder auf Veranstaltungen hinweisen. „Eltern haben selbstverständlich die Möglichkeit, ihre Anliegen und ihre Kritik auf anderen Wegen öffentlich zum Ausdruck zu bringen”, betont Bernd Berroth, Leiter des Amts für Bildung, Erziehung und Betreuung.

„Wir erwarten keine vollendeten Tatsachen“

Der Elternbeirat in Sulzgries empfindet dieses Vorgehen jedoch als „bürokratische Härte“ und wertet es als Zeichen dafür, dass die Stadt nicht zu echten Gesprächen bereit ist. Dies gelte umso mehr, heißt es in der Mitteilung weiter, da der Anruf ausgerechnet kurz vor den für Anfang Juni geplanten Elternabenden in den betroffenen städtischen Kitas eingegangen sei. Bei diesen sollen Vertreter der Stadt das weitere Vorgehen erläutern. In Berkheim fand der Elternabend laut Stadt bereits Ende Mai statt. Solche Informationsangebote hatten einige Gemeinderatsmitglieder im jüngsten Betreuungsausschuss angeregt. Viele Eltern hatten die Kommunikation der Stadt scharf kritisiert und ihr mangelnde Transparenz vorgeworfen.

Dieses Protest-Plakat musste der Elternbeirat der Kita Sulzgrieser Straße 124 von der Kindergarten-Fassade wieder abhängen. Foto: Elternbeirat

„Sollte die Veranstaltung lediglich dazu dienen, uns Eltern zu beruhigen und den Schließungsbeschluss im Juli trotzdem unverändert durch den Gemeinderat zu peitschen, wäre das eine Farce“, schreiben die Elternvertreterinnen aus Sulzgries. „Wir erwarten verbindliche Antworten, die auch in die politische Entscheidungsfindung einfließen – und keine vollendeten Tatsachen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Den Angaben der Eltern zufolge haben sie im Vorfeld des Infoabends einen detaillierten Fragenkatalog an die Stadt übermittelt. Anhand dessen sollen die Verantwortlichen ihre Argumente für eine Schließung transparent darstellen.

Entscheidung fällt Ende Juli im Gemeinderat

Die geplanten Kita-Schließungen sind Teil eines Sparpakets, über das der Gemeinderat am 27. Juli zusammen mit dem Nachtragshaushalt entscheiden wird. Die Vertreter der Verwaltung betonten jedoch zuletzt im Betreuungsausschuss, dass neben der finanziellen Schieflage auch die weiter zurückgehenden Kinderzahlen die Schließung von Kitas rechtfertigen und unumgänglich machen. Laut Stadt gibt es einschließlich der fünf Kitas, die 2028 geschlossen werden sollen, elf eingruppige Kindertageseinrichtungen in Esslingen. „Von diesen elf Kitas befinden sich allein drei im Stadtteil Sulzgries/Rüdern, alle an der Sulzgrieser Straße“, teilt die Stadt mit.