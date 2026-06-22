Bundesweit machen Kommunen auf ihre dramatische Finanzsituation aufmerksam. Der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub hat dazu sein Büro nach draußen verlegt.
Kurze Hose, Klappstuhl, eine Grünpflanze auf dem Campingtisch. Im Schatten des riesigen Dachs auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernhausen könnte es Christoph Traub eigentlich ganz nett haben an diesem Vormittag. Doch der Filderstädter Oberbürgermeister hat seinen Arbeitsplatz nicht ins Freie verlegt, um der Hitze seines Büros zu entfliehen. Was zunächst lustig aussieht, mit dem leeren Kässle auf dem Tisch und dem Uralt-Tageslichtprojektor daneben, hat einen ernsten Hintergrund. Christoph Traub protestiert. Er beteiligt sich am Aktionstag „Kommunen am Limit“.