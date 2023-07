1 Im Ludwigsburger Frauenhaus kamen 2021 64 Frauen und Kinder unter. Foto: Maja Hitij/dpa

„Wer bei uns Schutz sucht, bekommt ihn“, sagt Arezoo Shoaleh vom Ludwigsburger Frauenhaus. Das sieht landesweit beileibe nicht so aus. Nicht jede Frau bekommt die Zuflucht im Frauenhaus finanziert.









Ludwigsburg - „Was in letzter Zeit besonders auffällig war: Es kamen viele Rentnerinnen“, berichtet Arezoo Shoaleh, pädagogische Leiterin des Vereins Frauen für Frauen. Frauen mit 60, 70, 80 Jahren suchten Schutz vor ihren gewalttätigen Partnern im Frauenhaus oder Hilfe bei der Beratungsstelle. „Es ist schwer, wenn in diesem Alter alles zusammenbricht“, sagt Frauen-für-Frauen-Geschäftsführerin Chris Scheuing-Bartelmess. Zwei Drittel derjenigen, die im Frauenhaus unterkämen, seien aber unter 40 Jahre. „Sie werden jünger. Und das ist eigentlich etwas Positives. Sie lassen sich die Gewalt nicht mehr so lange bieten.“