„Finanzierung macht mürbe“: Stadt pausiert Naturvision Festival in Ludwigsburg

Das 25. Jubiläum des Naturvision Filmfestivals in Ludwigsburg wird verschoben. Die Stadt will die Finanzierung und Ausrichtung der Veranstaltung prüfen. Bleibt das Thema Umweltschutz?
Nach einem Jahr mit Besucherrekord wiegt diese Nachricht noch etwas schwerer: Das Natur Vision Filmfestival in Ludwigsburg pausiert, das 25. Jubiläum im kommenden Jahr fällt aus oder wird zumindest verschoben. Nachdem die Leiterin Beatrix Wesle auf eigenen Wunsch die Festivalführung abgibt, will die Stadt die Naturvision nun konzeptionell und finanziell neu aufstellen. Die sieben Mitarbeiter werden zum Ende des Jahres betriebsbedingt gekündigt.