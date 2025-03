Finanzierung der Verteidigungsausgaben: Finanzminister Bayaz unterstützt Sondervermögen für Verteidigung

1 Der Grünen-Politiker Danyal Bayaz schlägt ein Sondervermögen für Infrastruktur zugunsten der Länder vor. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Im Streit um die Finanzierung der Verteidigungsausgaben ist Baden-Württembergs Finanzminister gegen eine Reform der Schuldenbremse und macht CDU-Chef Merz Vorschläge zur Einbindung der Länder.











Im Streit um die Finanzierung dreistelliger Milliarden-Investitionen in die Verteidigung Deutschlands spricht Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz sich für ein neues Sondervermögen zugunsten der Bundeswehr und gegen eine Reform der Schuldenbremse aus. Um eine ausgewogene Lastenverteilung zwischen den Generationen zu erreichen, bringt Bayaz außerdem die Streichung eines Feiertags oder einen neuen Solidaritätszuschlag für Verteidigung ins Gespräch. „Am Ende muss es ein Gesamtpaket geben“, erklärt Bayaz nach dem schwarz-roten Sondierungsstart in Berlin. Im Gespräch mit unserer Redaktion fordert er den CDU-Chef und vermutlich nächsten Kanzler Friedrich Merz auf, die Länder in die Gespräche einzubinden.