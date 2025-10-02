Als erster Mensch hat Elon Musk die 500-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Der Abstand zur Konkurrenz wird immer größer.

Das Vermögen von Tesla-, SpaceX-, X- und xAI-Chef Elon Musk (54) hat weiter zugelegt. Es stand am Mittwochabend US-Ostküstenzeit kurzzeitig bei 500 Milliarden US-Dollar, wie unter anderem "Forbes" berichtete. Damit ist der ehemalige Trump-Berater der erste Mensch, der in der Wirtschaftsgeschichte diese Vermögensmarke durchbrochen hat. Laut der "Real-Time Billionaires List" von "Forbes" erreichte der reichste Mann des Planeten um 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 1. Oktober exakt diese halbe Billion.

Larry Ellison wieder abgeschlagen auf Platz zwei Der Abstand zu den nachfolgenden Milliardären auf der "Forbes"-Liste wird dabei größer. Noch im September hatte Oracle-Mitbegründer Larry Ellison (81), die aktuelle Nummer zwei der Superreichen-Liste, für Schlagzeilen gesorgt, als er Musk kurzzeitig überholte und ihm den inoffiziellen Titel als "reichster Mensch der Welt" abjagte.

Jetzt liegt Ellison 150 Milliarden US-Dollar hinter Musk zurück. Musk ist damit auf halbem Weg zum ersten Billionär der bisherigen Menschheits- und Geldgeschichte.

Tesla-Aktie sorgt für Vermögenszuwachs

Seinen jüngsten Vermögenszuwachs verdankt Musk vor allem dem von ihm geführten Autobauer Tesla. Die Aktie der Elektroauto-Firma kletterte am Mittwoch um fast vier Prozent, was das Vermögen des CEOs und Großaktionärs des Konzerns um geschätzte 9,3 Milliarden US-Dollar anwachsen ließ.

Seit Musk im April ankündigte, sich von seiner Rolle als Chef des "Department of Government Efficiency" unter US-Präsident Donald Trump (79) zurückzuziehen, um sich wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren, hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt. Musks zwölfprozentiger Anteil am Unternehmen ist aktuell 191 Milliarden Dollar wert.