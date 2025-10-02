Als erster Mensch hat Elon Musk die 500-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Der Abstand zur Konkurrenz wird immer größer.
Das Vermögen von Tesla-, SpaceX-, X- und xAI-Chef Elon Musk (54) hat weiter zugelegt. Es stand am Mittwochabend US-Ostküstenzeit kurzzeitig bei 500 Milliarden US-Dollar, wie unter anderem "Forbes" berichtete. Damit ist der ehemalige Trump-Berater der erste Mensch, der in der Wirtschaftsgeschichte diese Vermögensmarke durchbrochen hat. Laut der "Real-Time Billionaires List" von "Forbes" erreichte der reichste Mann des Planeten um 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 1. Oktober exakt diese halbe Billion.