Finanzielle Sorgen von Familien: „Man arbeitet nur noch, um zu überleben“

Familien in Deutschland machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir gefragt, was Familien aus der Region am meisten belastet.
Soll es diesen Monat das dringend benötigte Paar Schuhe für den Sportunterricht sein oder eine neue Herbstjacke, weil die vom Vorjahr viel zu klein geworden ist? Solche und ähnliche Abwägungen beschäftigen offenbar immer mehr Familien in Deutschland. Das Ergebnis einer Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Organisation Save the Children zeigt, dass Familien in Deutschland Sorge haben um ihre finanzielle Sicherheit. 25 Prozent der Eltern minderjähriger Kinder, zehn Prozent mehr als noch im Januar, schätzen ihre finanzielle Situation pessimistisch ein.