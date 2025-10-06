Finanzielle Probleme: Eric Stehfest ist wegen seiner Schizophrenie in die Pleite gerutscht

Eric Stehfest muss nicht nur das Scheitern seiner Ehe verkraften. Er verriet in einem Interview, dass er finanzielle Probleme hat.
Schauspieler und Autor Eric Stehfest (36) hat finanzielle Probleme, wie er der "Bild"-Zeitung verriet: "In den nächsten Wochen werde ich eine Privatinsolvenz anmelden. Wegen meiner Schizophrenie bin ich in die Pleite gerutscht." Er habe aufgrund seiner Erkrankung einige falsche geschäftliche Entscheidungen getroffen, erklärte er, zum Beispiel 2019 in Gera ein Café eröffnet: "Ein riesiger Fehler! Ich musste es zwei Jahre später in der Corona-Pandemie schließen. Da allein habe ich ungefähr 200.000 Euro verbrannt. Und zuletzt konnte ich wegen meiner Depression keine Jobs mehr machen."