Finanzielle Lage von Eltern: Viele Alleinerziehende trotz Vollzeitjob armutsgefährdet

Sie arbeiten, kümmern sich um ihre Kinder, ihre finanzielle Lage ist prekär. Was kann getan werden, um alleinerziehende Mütter und Väter zu unterstützen?
Wiesbaden - Alleinerziehende sind trotz Vollzeitjob überdurchschnittlich häufig armutsgefährdet. Betroffen seien 14 Prozent dieser Elternteile, teilte Sebastian Will vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden unter Verweis auf eine neue Studie mit. Bei Alleinerziehenden ohne Arbeitsstelle liege das Armutsrisiko sogar bei über 70 Prozent. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des bundesweiten mittleren Einkommens zur Verfügung hat.