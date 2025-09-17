Finanzgespräche im Herbst: Keine Wahlgeschenke, bitte!

Macht Grün-Schwarz das Fass des Nachtragshaushalts auf, braucht es Disziplin, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah
Es dürfte auch die Erinnerung an die Haushaltsverhandlungen vor einem Jahr mitgeschwungen haben, wenn das Thema Nachtragshaushalt im Frühjahr und Sommer aufgekommen ist. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) war mit harten Sparvorgaben in die Verhandlungen gegangen und sah sich dann doch gezwungen, im Verlauf immer weitere Töpfe zu finden, um alle Notwendig- und Begehrlichkeiten zu decken, die aufkamen.