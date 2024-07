1 CDU-Generalsekretär Linnemann kündigt ein Konzept für eine Steuerreform an. (Archivbild). Foto: Andreas Arnold/dpa

CDU und CSU bereiten sich auf den nächsten Bundestagswahlkampf vor. Dazu soll auch ein Konzept für Änderungen bei der Einkommensteuer gehören.











Berlin - Die Union will nach Angaben von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit Vorschlägen für eine Steuerreform in die Bundestagswahl 2025 ziehen - und nimmt dabei auch den Spitzensteuersatz in den Blick. "Wir werden noch in diesem Jahr einen Aufschlag machen. Damit gehen wir dann in den Wahlkampf", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" (Montag).