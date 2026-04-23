Finanzen: Unicredit stockt bei Commerzbank weiter auf

Die Mailänder Großbank hat ein Übernahmeangebot für Deutschlands zweitgrößte Privatbank angekündigt. Nun baut sie ihren Anteil leicht aus. Der nächste Schritt im Übernahmeringen steht schon bald an.
Frankfurt/Mailand - Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank im Übernahmeringen weiter aufgestockt. Das Institut aus Mailand verfügt jetzt über 26,77 Prozent der Anteile und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Aktien, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Damit kommt sie auf zusammen 29,99 Prozent.