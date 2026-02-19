Die deutsche Wirtschaft steckt tief in der Krise. Doch einige Unternehmen steigern ihre Dividenden für Aktionäre. Ganz vorn stehen große Namen aus dem Dax - und eine Branche überrascht.
Frankfurt/Main - Aktionäre können sich bei der anstehenden Hauptversammlungssaison über steigende Dividenden freuen. Die DZ Bank schätzt, dass die 90 Konzerne aus dem Leitindex Dax und dem Mittelwerte-Index MDax rund 63,7 Milliarden Euro für das vergangene Geschäftsjahr ausschütten - trotz der Wirtschaftskrise in Deutschland. Das wären etwa fünf Prozent mehr als im Vorjahr.