Finanzen in Weissach: Ohne Porsche? „Unsere Struktur ist nicht drauf ausgelegt, sich selbst zu tragen“

Die Finanzlage in Weissach bleibt geprägt vom Gewerbesteuerzahler Porsche. Dass sich der Haushalt auch ohne den Autobauer trägt, ist eine große Aufgabe für die kleine Gemeinde.
Über den Hügeln von Weissach thront es, das Entwicklungszentrum des Autoherstellers Porsche – dem die Gemeinde zu verdanken hat, dass es ihr finanziell über viele Jahre gut ging. Ein zuverlässig hoher Gewerbesteuerzahler ist Porsche allerdings schon eine Weile nicht mehr – denn Gewerbesteuern sind volatil, sie verändern sich mit Geschäftslage stark und können noch Jahre später neu berechnet werden.