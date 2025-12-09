Finanzen in Filderstadt: Zwei Steuererhöhungen sind vom Tisch

In Filderstadt wird im kommenden Jahr an der Grund- und an der Gewerbesteuer doch nicht gedreht. Das sind die Gründe.
Lang ist sie, die Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres in Filderstadt. Am 15. Dezember wird das Gremium ab 18 Uhr in der Filharmonie in Bernhausen zusammenkommen, um über sage und schreibe 26 Tagesordnungspunkte zu sprechen, zu beraten und abzustimmen. Unter anderem werden auch die Etatreden der fünf Fraktionen und des Jugendgemeinderats zu hören sein. Ein Punkt, der für den Abend angekündigt gewesen war, findet sich jedoch überraschend nicht mehr auf der Tagesordnung: das Thema Grund- und Gewerbesteuer. Wie der Oberbürgermeister Christoph Traub auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, wurde der Punkt ersatzlos gestrichen.