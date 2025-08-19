Finanzen in Ditzingen: Ditzingen – eine Stadt in Notlage

Die Stadt hat die zunächst dreimonatige Haushaltssperre bis Ende des Jahres verlängert. Außerdem hat der Gemeinderat Einsparungen beschlossen. Betroffen sind auch Kinder.
Der Sommer an der Glems wird in diesem Jahr schon ohne Cocktails genossen. Doch die ersten Einsparungen – die auch die Veranstaltungsreihe in der Kernstadt betraf – reichen offenbar nicht aus. Ditzingen rutsche in eine Haushaltsnotlage, teilt die Verwaltung mit. Um gegenzusteuern, hatte der Gemeinderat bereits in der letzten Sitzung vor der Sommerpause weitere Einsparungen getroffen. Beschlossen ist auch, die seit März geltende, zunächst auf drei Monate befristete Haushaltssperre bis Ende des Jahres zu verlängern.