Finanzen: DZ Bank erzielt Rekordgewinn - Versicherung R+V glänzt

Beim Spitzeninstitut für Hunderte Volks- und Raiffeisenbanken brummt das Geschäft. Die DZ Bank profitiert von guten Zahlen in der Versicherung. Auch in einem lange kriselnden Markt geht es bergauf.
Frankfurt/Main - Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat 2025 vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und so viel verdient wie noch nie. Der Vorsteuergewinn sprang um rund 30 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro hoch, teilte die Bank in Frankfurt mit. "Im vergangenen Jahr hatten wir außerordentlichen Rückenwind, zum Beispiel in der Schadensentwicklung bei der R+V Versicherung", sagte DZ-Bank-Chef Cornelius Riese.