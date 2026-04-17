Finanzen: Deutsche Bank meldet Verstöße gegen Russland-Sanktionen

Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine gelten strenge Russland-Sanktionen, auch Banken müssen bei ihren Kunden genau hinsehen. Nun hat Deutschlands größte Bank Versäumnisse eingeräumt.
Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank hat einem Medienbericht zufolge Verstöße gegen Russland-Sanktionen zugegeben. So sollen Privatkunden mit russischem oder belarussischem Pass mehr Guthaben auf Konten oder Depots bei der Bank unterhalten haben, als ihnen erlaubt war, berichtete der Branchendienst "Finanz-Szene". Der Dax-Konzern habe die Verstöße bei einer internen Prüfung entdeckt und selbst an die Deutsche Bundesbank als Aufsichtsbehörde gemeldet.