Finanzen auf den Fildern: Abbau der Flüchtlingsunterkunft wirkt sich auf Leinfelden-Echterdingen aus

Die Finanzverwaltung von Leinfelden-Echterdingen hat ihren Nachtragshaushalt für 2026 vorgelegt. Das Zahlenwerk ist Grundlage für ein zweites Sparpaket, das im Mai geschnürt wird.
Die kommunale Finanzkrise hat auch Leinfelden-Echterdingen fest im Griff: Der Stadt geht das Geld aus. Sie muss gegensteuern und hat damit bereits im vergangenem Jahr begonnen. Geplante Investitionen wurden für die kommenden Jahre gestrichen: Der Regenbogen-Kindergarten soll beispielsweise nicht neu gebaut werden. An der Stöckwiesenstraße wird vorerst kein neues Wohngebäude errichtet. Die Sanierung der Stettener Hauptstraße ist zurückgestellt. Personal- und Sachkosten sollen gesenkt, städtische Grundstücke sollen verkauft werden. Nach einer ersten Finanz-Klausurtagung Mitte Oktober und einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss Mitte Dezember, hat die Finanzverwaltung nun ihren Nachtragshaushalt für das Jahr 2026 vorgelegt.