Finanzbranche: Deutsche Börse nach Rekordgewinn mit neuem Milliardendeal

Die Deutsche Börse hat 2025 so viel verdient wie noch nie. Nun soll die Komplettübernahme des Datenanbieters ISS Stoxx das Wachstum ankurbeln. Doch der steht in den USA unter Druck von Trump.
Frankfurt/Main - Die Deutsche Börse setzt nach einem Rekordgewinn 2025 auf den nächsten Milliardendeal - und nimmt politischen Druck in den USA unter Präsident Trump in Kauf. Deutschlands größter Börsenbetreiber kauft den Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro komplett, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Dabei übernimmt die Deutsche Börse, die bereits 80 Prozent der Anteile an ISS Stoxx hält, vom Finanzinvestor General Atlantic die übrigen 20 Prozent.